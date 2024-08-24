МРОТ в Петербурге составит 28,7 тысячи рублей с 2025 года

С 1 января 2025 года новая ставка МРОТ в Санкт-Петербурге станет на 15 % больше уровня на сегодняшний день. И на треть больше, чем в среднем по России, сообщает «Петроград».
По версии градоначальника Беглова, за пять лет минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге увеличилась на 60 %.
В 2025 году прожиточный минимум в мегаполисе дойдет до 21 тысяч рублей для трудоспособного населения и 19,3 тысячи рублей на душу населения. Минимальная зарплата станет на 36,4 % больше прожиточного минимума и составит 28,7 тысячи рублей.
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07.08.2023 3083