Эксперт раскрыл, что ждет Telegram после ареста Дурова во Франции

Автор: Анастасия Щербакова
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Политолог считает, что мессенджер продолжит работу. 

Экспертное сообщество и многие политики уверены, что задержание Павла Дурова во Франции связано с его отказом сотрудничать с местными властями в рамках функционирования Telegram. Такого же мнения придерживается политолог Марат Хамидуллин.

Задержание громкое, как ситуация повернуться пока предугадать сложно. Предпосылки к этому были. Эта сеть (Telegram) показала, что она независимая, в отличие от других, — цитирует эксперта 78.ru.

При этом Хамидуллин считает, что Telegram продолжит работу, несмотря на арест основателя мессенджера.

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25.08.2024 26
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