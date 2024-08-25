Эксперт раскрыл, что ждет Telegram после ареста Дурова во Франции

Политолог считает, что мессенджер продолжит работу.
Экспертное сообщество и многие политики уверены, что задержание Павла Дурова во Франции связано с его отказом сотрудничать с местными властями в рамках функционирования Telegram. Такого же мнения придерживается политолог Марат Хамидуллин.
Задержание громкое, как ситуация повернуться пока предугадать сложно. Предпосылки к этому были. Эта сеть (Telegram) показала, что она независимая, в отличие от других, — цитирует эксперта 78.ru.
При этом Хамидуллин считает, что Telegram продолжит работу, несмотря на арест основателя мессенджера.
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25.08.2024 26