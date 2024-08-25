Соратник Ассанжа заявил, что Франция хочет получить данные по СВО от Дурова

Об этом, в частности, заявил депутат австралийского города Порт-Хедленд.

Власти Франции намерены получить информацию о специальной военной информации от основателя Telegram Павла Дурова. Именно с этим связана арест предпринимателя в Париже, заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд и соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей.

Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели, — считает он.