Новая неделя встретит жителей Ленобласти дождями и сильным ветром

Синоптики рассказали о погоде в 47-м регионе 26 августа.
В понедельник, 26 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.
Ветер ночью южный, юго-западный 8-13 м/с, днем юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем +21…+26 гр. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться., — передает МЧС.
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23.08.2024 103