Ленинградская область стала лучшей по качеству городской среды

Минстрой назвал лучшие регионы по организации работы по повышению индекса качества городской среды.
Ленинградская область заняла первое место. Регион опередил в этой номинации других лауреатов: Московскую область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.