Ленинградская область стала лучшей по качеству городской среды

Автор: Гузель Галимова
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Минстрой назвал лучшие регионы по организации работы по повышению индекса качества городской среды.

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Фото: администрация Ленобласти

Ленинградская область заняла первое место. Регион опередил в этой номинации других лауреатов: Московскую область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

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31.07.2024 239

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

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