Власти Австралии закрепили за гражданами право игнорировать деловые звонки в нерабочее время

Соответствующий закон одобрили в федеральном парламенте Австралии. Изменения начнут действовать с сегодняшнего дня, 26 августа.

В соответствии с новыми правилами, рабочие звонки, сообщения и электронные письма, поступающие гражданам в нерабочее время, приравняли к вмешательству в частную жизнь. Теперь австралийцы могут их игнорировать, не переживая за возможные санкции со стороны руководства.

«Людям не оплачивают работу в течение 24 часов в сутки, и мы хотим быть уверены, что они не вынуждены трудиться 24 часа в сутки», — цитирует ТАСС премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Австралийские власти уверены, что такое право сохранит «психическое здоровье трудящихся и обеспечит безопасность труда». Так граждане смогут отвлечься от рабочей деятельности и наладить собственную жизнь.