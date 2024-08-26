Промышленность Ленобласти уже 12 месяцев показывает уверенный рост

По итогам 6 месяцев этого года индекс промпроизводства составил 110,9%, что выше общероссийской динамики.

«Локомотивом экономики всегда была стройка, и сейчас здесь мы наблюдаем снижение активности из-за прекращения действия льготной ипотеки. В следующие год-два это может повлиять на производство в связанных отраслях», — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Среди отраслей-драйверов в 1 полугодии 2024 года (относительно 1 полугодия 2023 года): производство химических веществ и химических продуктов — прирост на 8,2%, готовых металлических изделий — прирост на 78,7%, прочей неметаллической продукции — +10,3%, резиновых и пластмассовых изделий — + 34,6%, пищевых продуктов — +0,8%.

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг выросла на 20,3% Рост наблюдается и в АПК — 102,0% (по России – 100,9%).

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. Сейчас в систему «Зеленый коридор для инвестора» — навигатора для инвесторов, включены органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.