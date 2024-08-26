Петербуржец набросился на фельдшера скорой во время вызова

Автор: Анастасия Щербакова
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Женщина, работающая медиком, была вынуждена обратиться за помощью к коллегам после встречи с агрессивным мужчиной. 

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, избившего фельдшера скорой помощи, следовавшего на вызов.

Нападение на медика, 58-летнюю женщину, произошло на 20-м километре КАД между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. На тот момент фельдшер направлялась на вызов.

В полицию поступила телефонограмма из мед учреждения о том, что к ним самостоятельно обратилась 58-летняя фельдшер бригады скорой медицинской помощи, у которой диагностированы ушибы, — указано в сообщении.

Агрессором оказался 52-летний местных житель. Его мотивы выясняются.

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26.08.2024 42
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