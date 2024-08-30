Новый завод в Лужском районе будет выпускать 20 тонн шоколада в год

Проект по запуску шоколадной фабрики «Путеводная звезда» за 800 млн руб. подписан сегодня, 30 августа, на 33-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь».
Новый завод ООО «17:17» в Лужском районе, производящий более 20 тонн продукции в год, позволит обеспечить потребительский спрос на кондитерские изделия не только ленинградцев, но и жителей других регионов. Стоимость проекта — 800 млн руб., планируется создание не менее 60 рабочих мест.
Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. Сейчас в систему «Зеленый коридор для инвестора» — навигатора для инвесторов, включены органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.