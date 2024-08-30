На выставке «Агрорусь» проходит День знаний для первокурсников Аграрного университета

Губернатор Ленобласти поздравил студентов СПбГ аграрного университета с Днем первокурсника и подписал с ректором вуза соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для АПК 47 региона сегодня, 30 августа, на выставке «Агрорусь» в Экспофоруме,

«Первокурсникам всегда хочется пожелать жить ярко, добиваться задуманного, не сворачивать с пути и не совершать наших ошибок. А еще – по-настоящему дружить, это очень пригодится в жизни! В добрый путь!», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что глава Ленобласти сам выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, 1986 года (ныне – СПб государственного аграрного университета).

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Сегодня, 30 августа, стартовала 33-ья международная выставка «Агрорусь-2024». Ленобласть подписала уже множество соглашений, среди которых: о строительстве кондитерской фабрики в Лужском районе и мясоперерабатывающего завода во Всеволожском районе, о расширении молочных производств в Ленобласти на 1,354 млрд рублей и о увеличении экспортных объемов региона по яйцам.