На выставке «Агрорусь» проходит День знаний для первокурсников Аграрного университета

Губернатор Ленобласти поздравил студентов СПбГ аграрного университета с Днем первокурсника и подписал с ректором вуза соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для АПК 47 региона сегодня, 30 августа, на выставке «Агрорусь» в Экспофоруме,
Отметим, что глава Ленобласти сам выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, 1986 года (ныне – СПб государственного аграрного университета).
Сегодня, 30 августа, стартовала 33-ья международная выставка «Агрорусь-2024». Ленобласть подписала уже множество соглашений, среди которых: о строительстве кондитерской фабрики в Лужском районе и мясоперерабатывающего завода во Всеволожском районе, о расширении молочных производств в Ленобласти на 1,354 млрд рублей и о увеличении экспортных объемов региона по яйцам.