Местами ливни, грозы и град: погода в Ленобласти на 31 августа

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти в последний день календарного лета.

Ночь 31 августа пройдет без осадков, днем в большинстве районов, начиная с запада, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +13…+18°С, местами до +10°С, днем +23…+28°С. Атмосферное давление будет понижаться.