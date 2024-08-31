Экс-футболист РПЛ призвал ВСУ убивать мирных людей в Курской области. Его мать живет в Курске

Бывший футболист Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алиев призвал ВСУ к расправе над мирным населением Курской области. Видеообращение он опубликовал в запрещенной в России социальной сети.

Общественники из движения «Ветераны России» попросили Генеральную прокуратуру и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить высказывания спортсмена на по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». И включить Александра Алиева в реестр террористов и экстремистов.

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, где до 12 лет жил с семьей. Отец – военный летчик, а мать родом из Курской области, сейчас может жить в Курске. К расправе над мирными жителями этого региона и призывал Александр Алиев.