Согласован архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке – фото

Автор: Сергей Агутин
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Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке Всеволожского района.  

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Фото: здесь и далее t.me/stroyblokLO

В трехэтажном здании в Новосаратовке будут размещены 12 групповых ячеек для детей от 1,5 до 7 лет. А также медицинский блок, залы для кружков, музыкальных и физкультурных занятий.

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В детском саду в Сертолово планируется разместить групповые ячейки для детей от 1,5 до 6 лет. А также медицинский блок, залы для кружков, музыкальных и физкультурных занятий.

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