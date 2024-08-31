Согласован архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке – фото

Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детских садов в Сертолово и Новосаратовке Всеволожского района.

В трехэтажном здании в Новосаратовке будут размещены 12 групповых ячеек для детей от 1,5 до 7 лет. А также медицинский блок, залы для кружков, музыкальных и физкультурных занятий.

В детском саду в Сертолово планируется разместить групповые ячейки для детей от 1,5 до 6 лет. А также медицинский блок, залы для кружков, музыкальных и физкультурных занятий.