Жители опасаются обвала асфальта из-за прорыва труб в Выборгском районе

Как рассказали «Дежурному», в Ленинском Выборгского района есть проблемы с трубами. Горячая вода отсутствует, холодная часто отключается. Одна из причин – ломается насосная станция в водонапорной башне.

На момент подготовки публикации на улице Нагорной и Новой сквозь асфальт прорывается вода и течет по дороге, затапливая участки. Из-за этого поврежден относительно новое асфальтное покрытие.

Жители опасаются, что оно может провалиться. Между тем, по улице Новой дети ходят в детский сад.

Видео: t.me/dlenobl