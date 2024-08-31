Жители опасаются обвала асфальта из-за прорыва труб в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Как рассказали «Дежурному», в Ленинском Выборгского района есть проблемы с трубами. Горячая вода отсутствует, холодная часто отключается. Одна из причин – ломается насосная станция в водонапорной башне.

На момент подготовки публикации на улице Нагорной и Новой сквозь асфальт прорывается вода и течет по дороге, затапливая участки. Из-за этого поврежден относительно новое асфальтное покрытие.

Жители опасаются, что оно может провалиться. Между тем, по улице Новой дети ходят в детский сад.

Видео: t.me/dlenobl 

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