В России предложили монетизировать мороз

Власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) для обсуждения способов монетизации холода, как одного из ресурсов региона.

«Для нас, якутян, холод является ключевым фактором, определяющим жизнедеятельность. Мы обсудили ключевые направления развития в контексте использования холода как ресурса для развития Якутии», – рассказал глава республики Айсен Николаев

Политик сообщил, что в ходе встречи рассматривались вопросы создания комплексной научно-технической программы, в основу которой ляжет научный и практический опыт Якутии. Глава республики подчеркнул, что к этой работе могут быть привлечены ведущие научные центры, а также передовые инженерные школы, промышленные и инновационные предприятия.

Иных подробностей на момент подготовки публикации не приводится.