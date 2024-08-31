Евросоюз пока не отменил Украине ограничения на удары западным оружием по России

Автор: Сергей Агутин
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Армия
Фото: Baltphoto.ru

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не договорились о разблокировании €6 млрд по линии Еврофонда мира на компенсации поставок оружия Украине, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также не было принято общее решение по отмене ограничений на удары по России европейским оружием. Каждая страна должна принять соответствующее решение самостоятельно.

Жозеп Боррель не упомянул на пресс-конференции дискуссию об отправке европейских инструкторов в Украину. Но отметил, что военные аспекты поддержки Киева «будут обсуждаться» 30 августа.

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29.08.2024 147
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