С пенсионерки сняли украшения на 130 тысяч рублей в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 30 августа около 18:30 обратилась 83-летняя жительница Никольского. Получасом ранее на пороге ее дома на улице Зеленой появился незнакомец. Он завел разговор об общей знакомой.

Затем агрессор забрал у пожилой женщины золотой крест, цепочку, вытащил из уха золотую сережку и скрылся. Ущерб пострадавшей составил 130 тысяч рублей.

Грабителя хозяйка описала как лысого, худощавого мужчину среднего роста. Был одет в светлые футболку, брюки и черно-белые кроссовки. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.