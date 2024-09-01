Спасатель напомнил россиянам меры безопасности при сборе грибов

При сборе в лес на «тихую охоту» нужно правильно выбрать снаряжение, например, надеть закрывающую кожу одежду, чтобы избежать укусов клещей. Об этом и других правилах безопасности при сборе грибов «Известиям» рассказал бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

В лесу, по его словам, необходимо обратить внимание на то, с какой стороны находится солнце. Это поможет человеку сориентироваться, если он заблудится. Специалист также напомнил о линейных ориентирах: тропах, лесных просеках, линиях электропередачи железных дорог и шоссе. Из леса можно выйти, ориентируясь и на звук.

По словам спасателей, общий закон сбора грибов является простым: если не знаешь, что за гриб, то не бери его. Кроме того, через некоторое время после срыва гриб может поменять цвет, форму и ввести в заблуждение даже знатока. Собирать грибы желательно там, где рядом нет свалок, автострад, считает эксперт.

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Кроме того, Гофштейн посоветовал скорее срезать, а не выкручивать грибы, так корзинка с ними будет более чистой. Для их сбора он посоветовал не пользоваться матерчатой или полиэтиленовой тарой. Эксперт порекомендовал выбрать, например, традиционную плетеную корзинку, а каждый слой грибов перекладывать листьями.

Также, по его совету, нельзя откладывать на завтра мытье и чистку грибов, так как они могут быть потенциально токсичными, если их вовремя не обработать.