Россияне могут неделю бесплатно пользоваться «Госуслугами» и «ВКонтакте»

Жители России с 1 сентября могут неделю подряд бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, среди которых портал «Госуслуг» и «ВКонтакте», говорится в постановлении кабмина.
Речь идет об услуге «Доступный интернет», которую можно подключить даже при отрицательном балансе на своем счете у оператора связи. Срок действия услуги теперь составляет семь дней вместо 24 часов, далее она автоматически отключится. Для повторного использования ее необходимо подключить заново.
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13.06.2024 311
Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте».