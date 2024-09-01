В новом учебном году в школы Ленобласти пойдут свыше 204 тысяч детей

Автор: Гузель Галимова
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Уже завтра, 2 сентября, за школьные парты в Ленобласти сядут свыше 204 тысяч детей – это на 1 тысячу ребят больше, чем в 2023 году. Из них 24,6 тысяч — первоклассники.

Сегодня в Ленобласти работают 828 образовательных организаций, из которых 371 – школы. До конца года в регионе появятся еще две новые школы: на 1175 мест в Гатчине и на 1175 мест в Мурино.

2 сентября в Приозерском районе откроется обновленная Мичуринская школа. До конца года планируется завершить ремонт в Детском саду №6 Киришского района, Детском саду №9 «Лучик» Ломоносовского района и дошкольном отделении Сланцевской школы №6.  В 2025 году ремонтные работы завершатся еще в семи школах и детских садах.

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01.09.2024 36
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