Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории

Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александер Стубб.

«Нет. Его не хотят и не просят», — ответил Стубб на вопрос слушателя Radio Suomi, собирается ли Финляндия размещать ядерное оружие.

Напомним, Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года.