Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории

Автор: Гузель Галимова
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Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александер Стубб.

Финляндия
Фото: depositphotos

«Нет. Его не хотят и не просят», — ответил Стубб на вопрос слушателя Radio Suomi, собирается ли Финляндия размещать ядерное оружие.

Напомним, Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года.

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