Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории

Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александер Стубб.
«Нет. Его не хотят и не просят», — ответил Стубб на вопрос слушателя Radio Suomi, собирается ли Финляндия размещать ядерное оружие.
Напомним, Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года.
Вам будет интересно
Многодетные семьи Ленобласти могут рассчитывать на ежегодные выплаты, предназначенные для покупки школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Как рассказали в комитете социальной...
01.09.2024 36