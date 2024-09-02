Губернатор Ленобласти осмотрел спортивную школу в Мичуринском и лично протестировал футбольное поле

Глава региона осмотрел обновленный объект, а также продемонстрировал свои навыки перед футбольными воротами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутат Госдумы Светлана Журова 2 сентября посетили обновленную спортивную горнолыжную школу в поселке Мичуринском.

В этой школе сегодня нет линейки, но в новом учебном году тоже рассчитывают на отличные результаты – заехал вне официальной программы в спортивную горнолыжную школу в Мичуринском. База обновляется, тренерский состав заряжен на победы!, — поделился Дрозденко.

В ходе визита глава региона также лично протестировал футбольное поле, метко забив гол в ворота. Чтобы сделать эффектный кадр, фотографу пришлось рискнуть, но оно того точно стоило.

В моей команде даже у фотографа железные нервы, — прокомментировал губернатор эффектный кадр.