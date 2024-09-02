190 тысяч первокурсников вступили в учебные чаты в VK Мессенджере

Более 200 российских вузов создали ВКонтакте единую коммуникационную среду для студентов.

Уже 190 тыс. первокурсников вступили в официальные учебные чаты с дополнительными возможностями для навигации по внутренней жизни вуза.

Студенты смогут централизованно получать важную организационную информацию, учебные материалы и оставлять обратную связь в чатах курса или группы. С помощью расширенной функциональности VK Мессенджера администрация вузов может информировать студентов об общих собраниях, изменениях в расписании, сроках сдачи учебных проектов, а также знакомить первокурсников с преподавателями или делиться списком необходимой литературы.

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Ранее VK Мессенджер и VK Education изучили ожидания первокурсников от студенческой жизни. Большинство — 86% — хотят заранее узнать, с кем им предстоит учиться. 56% хотели бы предварительно пообщаться с будущими однокурсниками в групповых чатах, а 31% предпочли бы формат личной переписки. Самым удобным каналом коммуникации для общения по учебным вопросам первокурсники считают групповой чат курса в мессенджере.