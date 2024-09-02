В парламент Финляндии внесут закон о запрете россиянам сделок с недвижимостью

Документ был подготовлен Министерством обороны Финляндии.
В Финляндии подготовили законопроект, запрещающий гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью. До конца 2024 года документ поступит в парламент.
Сегодня мы направляем на консультации проект предложения о запрете сделок с недвижимостью с российским происхождением, — заявил глава финского МО Антти Хяккянен.
Вам будет интересно
Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александер Стубб. Напомним, Финляндия стала членом НАТО в апреле...
01.09.2024 96