В парламент Финляндии внесут закон о запрете россиянам сделок с недвижимостью

Документ был подготовлен Министерством обороны Финляндии.

В Финляндии подготовили законопроект, запрещающий гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью. До конца 2024 года документ поступит в парламент.

Сегодня мы направляем на консультации проект предложения о запрете сделок с недвижимостью с российским происхождением, — заявил глава финского МО Антти Хяккянен.