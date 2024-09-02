В парламент Финляндии внесут закон о запрете россиянам сделок с недвижимостью

Автор: Анастасия Щербакова
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Документ был подготовлен Министерством обороны Финляндии.

В Финляндии подготовили законопроект, запрещающий гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью. До конца 2024 года документ поступит в парламент.

Сегодня мы направляем на консультации проект предложения о запрете сделок с недвижимостью с российским происхождением, — заявил глава финского МО Антти Хяккянен.

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