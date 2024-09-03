Минюст отменит все принятые до 12 декабря 1991 года законы СССР и РСФР

Соответствующий приказ скоро вступит в силу.
Все формально действующие законы СССР и РСФР будет отменены приказом Минюста. Речь идет о документах, принятых до 12 декабря 1991 года, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года, — заявил он.
Исключение составят только акты времен СССР, принятые органами юстиции совместно с другими органами, а также документы для служебного использования и те, что составляют государственную тайну.
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