Минюст отменит все принятые до 12 декабря 1991 года законы СССР и РСФР

Соответствующий приказ скоро вступит в силу.

Все формально действующие законы СССР и РСФР будет отменены приказом Минюста. Речь идет о документах, принятых до 12 декабря 1991 года, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года, — заявил он.

Исключение составят только акты времен СССР, принятые органами юстиции совместно с другими органами, а также документы для служебного использования и те, что составляют государственную тайну.