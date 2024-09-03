Россиянам назвали самые вредные для мозга продукты

Автор: Анастасия Щербакова
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Врач посоветовал минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием скрытых соли и сахара.

Продукты, имеющие в составе большое количества скрытых соли и сахара, представляют опасность для мозга человека, поскольку увеличивают риск инсульта, рассказал профессор Владимир Попов РИА Спорт.

К таким продуктам, например, относятся кетчуп, белый хлеб, майонез, готовые заправки для салатов, соки, сладкая газировка и кондитерские изделия. торты.

Большую угрозу представляют собой продукты, содержащие скрытые соль и сахар. Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклеротического повреждения сосудов <…> Частое потребление этих продуктов существенно увеличивает риск возникновения инсульта, — заявил эксперт.
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