Россиянам назвали самые вредные для мозга продукты

Врач посоветовал минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием скрытых соли и сахара.

Продукты, имеющие в составе большое количества скрытых соли и сахара, представляют опасность для мозга человека, поскольку увеличивают риск инсульта, рассказал профессор Владимир Попов РИА Спорт.

К таким продуктам, например, относятся кетчуп, белый хлеб, майонез, готовые заправки для салатов, соки, сладкая газировка и кондитерские изделия. торты.

Большую угрозу представляют собой продукты, содержащие скрытые соль и сахар. Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклеротического повреждения сосудов <…> Частое потребление этих продуктов существенно увеличивает риск возникновения инсульта, — заявил эксперт.