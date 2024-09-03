Эстония прекратит перевод законов на русский язык ради экономии бюджета

Такое решение принял Минюст страны.
Власти Эстонии отказались от перевода нормативных актов на русский язык, сообщают местные СМИ. Это вызвано необходимостью экономить бюджетные средства.
Министерство юстиции и цифровых технологий прекратит перевод законов на русский язык, чтобы сэкономить деньги, — указано в сообщениях.
На текущий момент Эстония перевела на русский язык и обновляла порядка 200 законов, что требовало из бюджета около 12,9 тысяч евро в год.
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