Судя по записям, девочка ушла из дома в районе пяти часов утра вместе с собакой.

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области продолжаются поиски 12-летней Юлии Седовой.

По обновленным данным, девочка ушла из дома 2 сентября ранним утром, в районе пяти часов. Через час ребенка заметили очевидцы во дворе по адресу Воронцовский 11/5, 11/6.

В региональном МВД сообщили, что поиск девочки продолжается.

Также в Ленинградской области ведутся поиски еще одной несовершеннолетней — Надежды Мухиной. 15-летняя школьница пропала в поселке Кирилловском Выборгского района.