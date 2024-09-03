СОНКО Ленобласти приглашают побороться за президентские гранты

Объявлен прием проектов на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. Конкурс проводится по 11 направлениям.

2 сентября начался прием проектов на первый конкурс президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются в электронном виде на сайте президентскиегранты.рф до 23.30 15 октября. Участвовать в нем могут некоммерческие организации из всех регионов страны.

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