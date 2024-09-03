СОНКО Ленобласти приглашают побороться за президентские гранты

Объявлен прием проектов на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. Конкурс проводится по 11 направлениям.
2 сентября начался прием проектов на первый конкурс президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются в электронном виде на сайте президентскиегранты.рф до 23.30 15 октября. Участвовать в нем могут некоммерческие организации из всех регионов страны.
В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.
Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».