В Петербурге протестируют биометрическую оплату проезда в метро

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

Пилотный проект по оплате проезда в метро Санкт-Петербурга с помощью биометрических данных будет запущен в октябре 2024 года. Об этом сообщает «АБН24».

Технология позволит оплачивать проезд с помощью Face Pay. Метод протестирован и введен на постоянной основе в Москве с 2021 года. Для операции нужно посмотреть в камеру перед турникетом. Система идентифицирует человека и спишет деньги автоматически с указанного заранее счета.

После тестирования такой способ оплаты введут на всех станциях, начиная с 2025. В дальнейшем планируется распространить опыт и на наземный общественный транспорт.

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21.06.2024 3099
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