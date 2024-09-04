В Петербурге протестируют биометрическую оплату проезда в метро

Пилотный проект по оплате проезда в метро Санкт-Петербурга с помощью биометрических данных будет запущен в октябре 2024 года. Об этом сообщает «АБН24».

Технология позволит оплачивать проезд с помощью Face Pay. Метод протестирован и введен на постоянной основе в Москве с 2021 года. Для операции нужно посмотреть в камеру перед турникетом. Система идентифицирует человека и спишет деньги автоматически с указанного заранее счета.

После тестирования такой способ оплаты введут на всех станциях, начиная с 2025. В дальнейшем планируется распространить опыт и на наземный общественный транспорт.