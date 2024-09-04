Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ: рассказываем, что обсуждалось

Сегодня, 3 сентября, Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Приводим основные тезисы из заявлений сербского государственного деятеля и раскрываем обсуждаемые темы.

Главное из заявлений вице-премьера Сербии Вулина:

Сербия никогда не введет санкции против России, а также не позволит использовать свою территорию для антироссийских акций;

республика никогда не войдёт в состав НАТО, поэтому не станет частью антироссийской истерики;

Сербия для России не только стратегический партнер, но и союзник, несмотря на огромное давление Западных стран на Белград;

республика во главе с президентом Вучичем никогда не допустит, чтобы братские отношения между двумя странами испортились;

сербский вице-премьер поблагодарил российского лидера и народ РФ за поддержку территориальной целостности его страны.

В ходе встречи Путин обозначил, что России и Сербии необходимо решить вопрос, связанный с окончанием в 2025 году договора по поставкам газа. Президент РФ отметил, что энергоресурсы Белграду поставляют на хороших условиях, делая это «очень корректно, на высоком уровне».

Также глава российского государства подчеркнул, что Кремль ожидает участие президента Сербии Александра Вучича в саммите БРИКС, проведение которого запланировано в Казане в грядущем октябре. Соответствующее приглашение уже направлено главе государства.