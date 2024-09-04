Ленобласть направила третий грузовик гуманитарной помощи в Курск – видео

Из дома правительства Ленинградской области 4 сентября отправили третью машину гуманитарной помощи для Курска.

Вещей оказалось так много, что в один автомобиль поместить все не удалось. Поэтому уже готовится четвертая машина.

«Знал, что сотрудники администрации не останутся в стороне. Но такого объема помощи никто не ожидал. Сегодня была третья (!) отгрузка для Курска из дома правительства Ленобласти, и не все удалось вместить. Готовим четвертую машину. Благодарю команду 47 за отклик. И за работу», – сказал Александр Дрозденко

Видео: t.me/drozdenko_au_lo