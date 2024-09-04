Песков: политика США в отношении РФ после выборов вряд ли изменится

Представитель Кремля заявил, что рассуждать, как изменятся отношения между странами можно много, но, скорее всего, кардинальных перемен не произойдет.

Соединенные Штаты продолжат ранее выбранный политический курс в отношении России вне зависимости от результатов выборов. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что будет происходить, можно гадать сколько угодно. Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут внести место в зависимости от конфигурации следующей администрации, — цитирует Пескова РИА Новости.