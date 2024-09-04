Бывший британский премьер-министр заявил, что жаждет воевать за Украину, но не может, поскольку не считает себя одаренным генералом.

Российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось дозвониться до бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политик в ходе разговора заявил, что мог бы возглавить иностранный легион на Украине, если бы ему позволяли способности в военном деле.

Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом, — заявил Джонсон.

Также экс-глава британского правительства призвал Запад снять ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия и заявил о необходимости массовой мобилизации в Украине, поскольку» они ещё не призвали многих молодых людей».