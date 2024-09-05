Велосипедисты из Ленобласти взяли призовые места на всероссийских и международных соревнованиях

Спортсмены из Ленобласти продолжают завоевывать призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту.

Так, в конце августа спортсмен из Выборга Николай Кезерев выиграл заключительный этап Первенства России по велосипедному спорту среди юношей 15–16 лет и стал бронзовым призером в общем зачете. На следующий день в рамках всероссийских соревнований состоялся критериум. Победу в турнире одержал житель Ленобласти Арсений Кожухов.

Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Роман Ермаков стал победителем ночного критериума, который прошел в Словении. Также он одержал первую победу сезона в гонках UCI на дистанции 159 километров.

На Вуэльте в Испании отличился лидер сборной России Александр Власов. Уроженец Выборга занял второе место на 15-м горном этапе. Иван Анисимов стал бронзовым призером соревнований в Китае.