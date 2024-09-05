Петербург заработал на курортном сборе более 350 млн рублей

С момента введения курортного сбора, с 1 апреля, в бюджет Петербурга поступило 353,7 млн рублей.

Только за летние месяцы с июня по август Петербург получил 295,3 млн рублей доходов от курортного сбора, сообщили «Коммерсанту-СПб» в пресс-службе комитета финансов. Эти средства целевым образом будут направлены на улучшение объектов туристической инфраструктуры.

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Со следующего года курортный сбор предполагается преобразовать в туристический налог, который будет уплачиваться в муниципальные бюджеты.