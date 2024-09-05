В Петербурге скончался правнук писателя Федора Достоевского

Родственник великого классика ушел из жизни в 79 лет.
В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умер единственный правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий Андреевич. Об этом в социальных сетях сообщили родственники пенсионера.
Дмитрий Андреевич отошёл мирно, во сне, дома. Мы все были вместе, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом, — указано в сообщении.
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08.12.2021 1949