Власти Финляндии изъяли жилье российских актеров

Поводом для конфискации стали якобы долги по коммунальным услугам.

В Финляндии изъяли квартиры российских актеров Лидия Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Александра Пашутина. Недвижимость артистов располагалась в одном доме.

Как стало известно LIFE, причиной конфискации недвижимости россиян стали якобы долги за коммунальные услуги.

Их собственность была утрачена в результате банкротства управляющей компании, поскольку в Финляндии владельцами многоквартирных домов являются управляющие компании, а жильцы обладают только акциями, дающими право на пользование жилплощадью, — передает издание.