Жалобы на подтопления у школы в Приозерске дошли до прокуратуры

Надзорное ведомство организовало проверку после сообщений родителей о лужах рядом со школой, через которые вынуждены перепрыгивать ученики.
Прокуратура даст оценку работы должностных лиц после жалоб родителей на подтопления на пришкольной территории в Приозерске. Ролик, на котором видно, как ученики и их родители во время ливня перепрыгивают через лужи, ранее появилось в соцсетях.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченного органа местного самоуправления в части исполнения обязанностей по содержанию системы ливневой канализации, — сообщает прокуратура.
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05.09.2024 67