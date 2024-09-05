Жалобы на подтопления у школы в Приозерске дошли до прокуратуры

Надзорное ведомство организовало проверку после сообщений родителей о лужах рядом со школой, через которые вынуждены перепрыгивать ученики.

Прокуратура даст оценку работы должностных лиц после жалоб родителей на подтопления на пришкольной территории в Приозерске. Ролик, на котором видно, как ученики и их родители во время ливня перепрыгивают через лужи, ранее появилось в соцсетях.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченного органа местного самоуправления в части исполнения обязанностей по содержанию системы ливневой канализации, — сообщает прокуратура.