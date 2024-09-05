Известны подробности страшного ДТП в Тосненском районе

Причиной трагедии стал выезд на «встречку».

Выезд на встречную полосу движения на 104-м километре автодороги «А-120» в Тосненском районе утром, 5 сентября, привел к жуткой аварии.

Как передает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти, водитель «Мицубиси» выехал на «встречку» и не успел завершить маневр, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность погибшего. От силы удара пикап буквально превратился в груду металла, а грузовик получил серьезные повреждения.