Известны подробности страшного ДТП в Тосненском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Причиной трагедии стал выезд на «встречку».

Выезд на встречную полосу движения на 104-м километре автодороги «А-120»   в Тосненском районе утром, 5 сентября, привел к жуткой аварии.

Как передает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти, водитель «Мицубиси» выехал на «встречку» и не успел завершить маневр, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность погибшего. От силы удара пикап буквально превратился в груду металла, а грузовик получил серьезные повреждения.

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Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти
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