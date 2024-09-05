Мать-убийцу из Приозерска отправили под домашний арест

Суд не стал заключать под стражу женщину, подозреваемую в расправе над своим маленьким ребенком.

Жительницу Приозерска, подозреваемую в убийстве 2-летнего сына, суд отправил под домашний арест, передает 5 сентября пресс-служба Ленинградского областного суда.

На допросе подозреваемая заявляла, что трагедия произошла во время купания ребенка. Подозреваемая якобы отлучилась на несколько минут, оставив сына одного, а когда вернулась — обнаружила его без чувств.

Однако экспертиза выявила на теле ребенка наличие серьезных ожогов, а также следов удушения.

Известно, что отец мальчика сейчас находится на СВО. Мать нигде не работала. Ранее семьей интересовались в органах опеки из-за условий проживания ребенка.