Просмотры у популярных российских блогеров на YouTubе упали на 12-78% — СМИ

Сложности с работоспособностью сервиса спровоцировали падение трафиков у инфлюенсеров из России.
Аналитики зафиксировали значительное падение просмотров на YouTubе у популярных блогеров из России. Снижение трафика, как выяснили «Ведомости», составило от 12 до 78%.
Например, снижение просмотров на 78% фиксируется на новых роликах блогера А4, имеющего на своем канале 66,2 млн подписчиков, у Wylsacom на 24,6%, а у Дмитрия Масленников — на 33%.
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04.09.2024 95