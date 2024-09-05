Просмотры у популярных российских блогеров на YouTubе упали на 12-78% — СМИ

Сложности с работоспособностью сервиса спровоцировали падение трафиков у инфлюенсеров из России.

Аналитики зафиксировали значительное падение просмотров на YouTubе у популярных блогеров из России. Снижение трафика, как выяснили «Ведомости», составило от 12 до 78%.

Например, снижение просмотров на 78% фиксируется на новых роликах блогера А4, имеющего на своем канале 66,2 млн подписчиков, у Wylsacom на 24,6%, а у Дмитрия Масленников — на 33%.