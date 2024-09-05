Более 250 семей переедут из аварийного жилья в новый дом в Рощино

Разрешение на строительство многоквартирного дома в Рощино уже выдано. В новостройку до конца 2025 года смогут переехать 252 семьи.

«Начинаем подготовку к финальному этапу программы расселения аварийного жилья заранее. Мы сильно продвинулись в качестве проектов и планируем открыть шесть домов, включая новостройку в Рощино. Вместе с приобретением жилья на вторичном рынке это поможет переселить 3,4 тысячи человек», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Новые квартиры будут полностью готовы к заселению: поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда» можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.

Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году по программе расселения. В 2023 году было предоставлено жилье почти четырем тысячам ленинградцев. Сегодня активно идет строительство домов в Сясьстрое и в Луге, а объект в Подпорожье введен раньше срока.