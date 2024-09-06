В Сланцевском районе без вести пропал 75-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 4 сентября.
Мужчина может находиться в вашем районе. Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителем «Лиза Алерт»: Снежа 89633291920.
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07.08.2024 229