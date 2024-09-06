В Санкт-Петербурге стартовали выборы губернатора

Голосование за губернатора Санкт-Петербурга впервые будет трехдневным и пройдет с 6 по 8 сентября.

В 8 часов утра открылись 1 951 постоянный избирательный участок, а также 46 временных, расположенных на ключевых транспортных узлах: Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, а также в медицинских учреждениях, социальных объектах и следственных изоляторах. Участки будут открыты до 20.00.

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В эти же дни состоится голосование на выборах депутатов муниципальных советов, а также довыборах депутата регионального Законодательного собрания по избирательному округу №18.