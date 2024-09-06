В Пушкине мигрант из Таджикистана надругался над 8-летней девочкой

Насильника уже задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В городе Пушкине под Петербургом задержан уроженец Таджикистана, подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки.
По имеющимся данным, противоправные действия против ребенка мигрант совершил еще 1 сентября прямо на улице и скрылся. Накануне, 5 сентября, насильника задержали.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
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04.09.2024 137