В Пушкине мигрант из Таджикистана надругался над 8-летней девочкой

Автор: Анастасия Щербакова
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Насильника уже задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В городе Пушкине под Петербургом задержан уроженец Таджикистана, подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки.

По имеющимся данным, противоправные действия против ребенка мигрант совершил еще 1 сентября прямо на улице и скрылся. Накануне, 5 сентября, насильника задержали.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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04.09.2024 137
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