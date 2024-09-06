Водозабор «Сережино» в Кингисеппе реконструируют

Госэкспертиза одобрила проект строительства водозаборных сооружений. Они повысят качество водоснабжения для всех жителей города — около 50 тысяч человек.

В областном комитете по ЖКХ подчеркнули, что проектной производительности новых сооружений – 46 тысяч кубометров в сутки – более чем хватит с учетом будущего жилищного и социального строительства, развития новых предприятий в Кингисеппе, — рассказали в областном правительстве.

Сейчас вместе с федеральным центром решается вопрос о финансировании строительных работ. Обслуживанием объекта займется ГУП Леноблводоканал.

Отметим, что Ленобласть воплощает успешную практику по установке модульных очистных сооружений. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. Уже установлено более 40 модульных очистных станций ленинградского и белорусского производства. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.

2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.