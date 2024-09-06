В Ленобласти клещевым боррелиозом заразились 30 человек, энцефалитом – 10

Автор: Гузель Галимова
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С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 10 — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 6132 жителей Ленобласти, в том числе 1208 детей.

Больше всего случаев было зарегистрировано на территории Приозерского — 807, Гатчинского — 768, Выборгский — 722, Тихвинского — 717, Всеволожского — 538 и Тосненского — 383 районов.

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02.07.2024 63
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