В Ленобласти клещевым боррелиозом заразились 30 человек, энцефалитом – 10

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 10 — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 6132 жителей Ленобласти, в том числе 1208 детей.

Больше всего случаев было зарегистрировано на территории Приозерского — 807, Гатчинского — 768, Выборгский — 722, Тихвинского — 717, Всеволожского — 538 и Тосненского — 383 районов.