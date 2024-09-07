400 тонн молочной продукции неизвестного происхождения выявили в Ленобласти

Молоко, сливочное масло и сливки производились из неизвестного сырья и уже готовились к отправке в магазины.

Региональный Россельхознадзор пресек распространение молочной продукции неизвестного происхождения в Ленинградской области. Всего на предприятии в Волосовском районе к отгрузке готовилось 320 тысяч литров молока, 70 тысяч килограммов сливочного масла и 10 тысяч килограммов сливок без документов, подтверждающих безопасность продовольствия.

В соответствии с выявленным нарушением Управлением Россельхознадзора аннулированы документы, подтверждающие происхождение указанной продукции. Учетная запись уполномоченного лица, проводившего оформление ветеринарных сопроводительных документов, также аннулирована, — передает ведомство.