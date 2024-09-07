Озвучены предварительные цены на новое поколение iPhone в России

Стоимость смартфонов от Apple могут достигнуть на старте продаж в России 400 тысяч рублей.

Новые iPhone 16 поступят в Россию не раньше 22 сентября, спустя два дня после старта продаж в мире. При этом стоимость новой линейки смартфонов наверняка шокируют даже преданных фанатов техники Apple.

Как утверждает Mash, начинаться стоимость смартфонов будет от 150 тысяч рублей. Столько продавцы намерены просить на самую простую версию девайса

Предварительные цены на другие модели выглядят пока так:

♦ iPhone 16 Pro 256 Гб – 199 900 рублей;

♦ iPhone 16 Pro Max 256 Гб – 229 990 рублей;

♦ iPhone 16 Pro Max 2 Тб – 399 900 рублей.